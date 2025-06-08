Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da kendi kimliğiyle eşine işlem yaptırmak isteyen kişi doktoru darbetti

        Iğdır'da kendisine ait kimlikle eşine tetkik yaptırmak istediği öne sürülen kişi ile beraberindeki arkadaşı, işlemin usulsüz olduğunu belirten doktoru darbetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da kendi kimliğiyle eşine işlem yaptırmak isteyen kişi doktoru darbetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır'da kendisine ait kimlikle eşine tetkik yaptırmak istediği öne sürülen kişi ile beraberindeki arkadaşı, işlemin usulsüz olduğunu belirten doktoru darbetti.

        İddiaya göre, eşiyle Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil servisine gelen V.K, eşine hamilelik kontrolü yaptırmak istedi.

        V.K, eşinin kimliğinin olmadığını belirtip test için kendi kimlik bilgisiyle kayıt açılmasını isteyince doktor Umut T, işlemin usulsüz olduğu gerekçesiyle duruma itiraz etti.

        Çıkan tartışma üzerine doktor Umut T'yi darbeden V.K. ile arkadaşı A.K, hastane polisi ve güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.

        Doktor Umut T'nin kontrollerinde parmağında kırık, kolunda çıkık ve yüzünde çizikler olduğu belirlendi.

        - Iğdır İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğu, olayın hemen ardından Dr. Umut T'ye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı belirtildi.

        Doktorun müşahede altında tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şiddet olayının yaşanmasıyla derhal 'beyaz kod' verilmiş, güvenlik güçleri süratle olaya müdahale etmiş ve saldırgan şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Sağlık çalışanlarımız, fedakarca ve özveriyle 7/24 görev yaparken, böylesi insanlık dışı saldırılara maruz kalmaları asla kabul edilemez. Yaşanan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz meslektaşımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddetin hiçbir bahanesi, gerekçesi olamaz. Tüm kamuoyunu sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya, şiddete karşı durmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Aile tatili
        Aile tatili

        Benzer Haberler

        Iğdır'da bal üreticilerine 200 kovan dağıtıldı
        Iğdır'da bal üreticilerine 200 kovan dağıtıldı
        Iğdır Valisi Ercan Turan, hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi
        Iğdır Valisi Ercan Turan, hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi
        Genç futbolcu, kazada hayatını kaybetti
        Genç futbolcu, kazada hayatını kaybetti
        İki yengesini öldüren şüpheli: Yol sorunu nedeniyle köylülerin yanında durd...
        İki yengesini öldüren şüpheli: Yol sorunu nedeniyle köylülerin yanında durd...
        ABD'li biyolog Aras Kuş Cenneti'ndeki çeşitliliğe hayran kaldı
        ABD'li biyolog Aras Kuş Cenneti'ndeki çeşitliliğe hayran kaldı
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 yengesini öldüren şüpheli adliyede
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 yengesini öldüren şüpheli adliyede