Iğdır'da kendi kimliğiyle eşine işlem yaptırmak isteyen kişi doktoru darbetti

Iğdır'da kendisine ait kimlikle eşine tetkik yaptırmak istediği öne sürülen kişi ile beraberindeki arkadaşı, işlemin usulsüz olduğunu belirten doktoru darbetti.

İddiaya göre, eşiyle Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil servisine gelen V.K, eşine hamilelik kontrolü yaptırmak istedi.

V.K, eşinin kimliğinin olmadığını belirtip test için kendi kimlik bilgisiyle kayıt açılmasını isteyince doktor Umut T, işlemin usulsüz olduğu gerekçesiyle duruma itiraz etti.

Çıkan tartışma üzerine doktor Umut T'yi darbeden V.K. ile arkadaşı A.K, hastane polisi ve güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.

Doktor Umut T'nin kontrollerinde parmağında kırık, kolunda çıkık ve yüzünde çizikler olduğu belirlendi.

- Iğdır İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğu, olayın hemen ardından Dr. Umut T'ye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı belirtildi.