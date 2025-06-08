GÜNCELLEME - Iğdır'da kendi kimliğiyle eşine işlem yaptırmak isteyen ve doktoru darbeden kişi tutuklandı

Iğdır'da kendisine ait kimlikle eşine tetkik yaptırmak istediği öne sürülen ve işlemin usulsüz olduğunu belirten doktoru darbeden kişi, tutuklandı.

İddiaya göre, eşiyle Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil servisine gelen V.K, eşine hamilelik kontrolü yaptırmak istedi.

V.K, eşinin kimliğinin olmadığını belirtip test için kendi kimlik bilgisiyle kayıt açılmasını isteyince doktor Umut T, işlemin usulsüz olduğu gerekçesiyle duruma itiraz etti.

Çıkan tartışma üzerine doktor Umut T'yi darbeden V.K. ile arkadaşı A.K, hastane polisi ve güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.

Doktor Umut T'nin kontrollerinde parmağında kırık, kolunda çıkık ve yüzünde çizikler olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

V.K'nin arkadaşı A.K. ise serbest bırakıldı.

- Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama