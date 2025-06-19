Iğdır'da ilk karpuz hasadına başlandı

Iğdır'da üretilen karpuzun ilk hasadı, Oba köyündeki üretim alanında gerçekleştirildi.

Sahip olduğu coğrafi yapısı ve iklimi dolayısıyla birçok meyve ile sebze türünün yetiştirildiği Iğdır'da üretilen ürünler arasında karpuz ilk sıralarda yer alıyor.

Kendine özgü aromasıyla bilinen Iğdır karpuzu, 955 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor.

Kentte bu yıl üretilen karpuzun ilk hasadı Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş'in katılımıyla yapıldı.

Oba köyündeki üretici Alican Akçan'ın tarlasında gerçekleştirilen ilk hasatta karpuzlar toplandı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Iğdır'da yıldan yıla hem üretimin niteliği hem de niceliğinin arttığını söyledi.

Kentteki karpuz üretiminin önemine işaret eden Turan, "Geçen seneyle kıyasladığımızda Adana ile aramızda 1 haftalık fark olması ciddi avantaj. Burada hem yerli tohumlarımızı ön plana çıkarıyoruz hem de vatandaşımız tarafından kabul gören ürünlerimize öncelik veriyoruz. Üreten insan, üstün insandır." diye konuştu.