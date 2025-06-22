Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Hasadına başlanan Iğdır kayısısı Avrupa, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Iğdır'da hasadına başlanan kayısı, Avrupa, Rusya, Gürcistan ile Azerbaycan'a ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasadına başlanan Iğdır kayısısı Avrupa, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Iğdır'da hasadına başlanan kayısı, Avrupa, Rusya, Gürcistan ile Azerbaycan'a ihraç ediliyor.

        Coğrafi yapısı ve iklimi nedeniyle birçok tarım ürününün yetiştirildiği Iğdır'da üretilen kayısı, kentin ekonomisinde önemli rol oynuyor.

        Kent genelindeki yaklaşık 500 bin ağacın büyük bölümünü, kendine özgü aromasıyla Iğdır şalağı adıyla bilinen kayısı türü oluşturuyor.

        Iğdır şalağı, kalitelerine göre sepetlenip, iç piyasanın yanı sıra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

        Olumlu mevsim şartları ve afet yaşanmaması nedeniyle bu yılki hasattan ciddi anlamda verim alınıyor.

        - "İnşallah 40 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz"

        Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, üreticilerin hasada başladığını, fiyatların güzel olduğunu söyledi.

        Üreticilerin kazandığını anlatan Tingiş, "Bu yıl meyve tutumları çok fazla oldu, inşallah 40 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz." dedi.

        Iğdır şalağı hakkında bilgi veren Tingiş, "Iğdır şalağı sulu kurutmaya gelmiyor, genellikle sofralık olarak tüketiliyor. Kayısımız çok güzel ama maalesef sofralık olmasından dolayı yaklaşık 1 ay gibi bir sürede tükeniyor. Lezzeti, tadı, aroması güzel ama kurutmalık bir tür değil." ifadelerini kullandı.

        - "Hasat geçen yıllara göre daha verimli"

        Bu yılki hasatta geçen yıllara göre daha verimli bir rekolte elde edildiğini anlatan Tingiş, şunları kaydetti:

        "2025 yılı içerisinde Iğdır'da mevsim ve iklimin çok güzel gitmesinden dolayı ağaçlarımızın meyve tutumları çok fazla oldu, döllenmeleri çok iyi gerçekleşti. İklim anlamında dolu ya da herhangi bir afetle karşılaşmamamız nedeniyle normal şartlarda 200 kilogram aldığımız bir ağaçtan 300-350 kilogram verim almaya başladık. Meyvelerimizin iriliği biraz küçük ama kilogram anlamında bahçelerimiz daha da çok vermeye başladı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Iğdır'da yetiştirdiği karpuzları erken toplayan üreticinin hedefi 4 hasat
        Iğdır'da yetiştirdiği karpuzları erken toplayan üreticinin hedefi 4 hasat
        Iğdır'da şehitler için mevlit okutuldu
        Iğdır'da şehitler için mevlit okutuldu
        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da ilk karpuz hasadına başlandı
        Iğdır'da ilk karpuz hasadına başlandı
        Iğdır'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Iğdır'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Iğdır'da kuyrukkakanın kendine özgü hareketleri görüntülendi
        Iğdır'da kuyrukkakanın kendine özgü hareketleri görüntülendi