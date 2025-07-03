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        Hububat üretimi Iğdır'da lisanslı depoculukla güçleniyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da yeni kurulan ve alımlara başlayan depolama tesisi, kentin hububat üretimine güç katacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:32
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        Hububat üretimi Iğdır'da lisanslı depoculukla güçleniyor
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır’da yeni kurulan ve alımlara başlayan depolama tesisi, kentin hububat üretimine güç katacak.

        Tarımda Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli merkezlerinden biri olan Iğdır, sebze ve meyvenin yanı sıra hububat üretimiyle de adından söz ettiriyor.

        Lisanslı depoculuk ve silo olmamasından dolayı kentteki birçok çiftçi, hububat üretimine tam anlamda eğilim gösteremedi.

        Bunun üzerine kentteki organize sanayi bölgesinde (OSB) 54 bin tonluk lisanslı depolama tesisi kuruldu ve alımlara başlandı.

        Geçmişte ürettikleri hububata pazar bulamayan ve tüccarlara düşük fiyatlarla ürününü satmak zorunda kalan çiftçiler, yeni tesis sayesinde ürününü Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) belirlediği fiyatlarla zahmetsizce satma fırsatı buluyor.

        Bu yıl hasat ettikleri hububatı silolara getiren çiftçiler, ilk ürünlerini hızlıca ve değerinde satmaya başladı.

        - "Doğu Anadolu'nun en büyük deposu"

        Kentte yatırım yapan holdingin Iğdır Koordinatörü Eray Coşar, AA muhabirine, kentteki tesislerinin 54 bin ton depolama kapasitesiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük lisanslı deposu olduğunu söyledi.

        Buğday, arpa ve mısır ürünlerini depolarında muhafaza ettiklerini ifade eden Coşar, şöyle konuştu:

        "Iğdır tarımının yaklaşık tamamını burada muhafaza edebiliyoruz. Açıldıktan sonra Iğdırlı üreticimizin, çiftçimizin adeta yüzü güldü. Çünkü TMO ile entegre olduğumuz için çok kısa sürede ürünlerini bize verebiliyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu yılki rakamları iyi seviyede, çiftçinin yüzünü güldürecek fiyatlar belirlendi, özellikle buğday fiyatları çok iyi."

        Silolar kurulmadan önce bölgede üretilen ürünlerin düşük fiyatlarla aracılara satıldığını anlatan Coşar, "Şimdi devletimizin de açıkladığı fiyatın üzerinde fiyatlara çiftçimiz ürününü kolaylıkla satabiliyor. 2 yıl önce Iğdır milletvekilimiz Cantürk Alagöz’den çiftçilerimizin yoğun talebi üzerine böyle bir yatırım hayata geçirildi, hakikaten Iğdır'ımıza çok ciddi bir fayda sağladı." diye konuştu.

        - "Silo olmadığı için buğdayımızı toprağa gömüyorduk"

        Çiftçilerden Arman Koç da hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek, "Buğdayımızı toprağa gömüyorduk. Silo yoktu ama şimdi araba gelip kapağını açıp boşaltıyor. Çok güzel bir şey, Allah sebep olanlardan razı olsun. Milletvekilimize de bize bu hizmeti verdiği için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Üreticilerden Hüseyincan Sever ise Yaycı köyündeki arazilerinde tarım yaptığından bahsederek, "Allah'a şükürler olsun, devletimizden Allah razı olsun, bu güzel imkanı bize sundu. Eskiden çok zor oluyordu, fiyat düşüktü, tüccarlarla sıkıntıya kalıyorduk, şimdi rahatız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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