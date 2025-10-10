Iğdır'da "Uluslararası Dede Korkut Konferansı" düzenlendi

Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenlerin Dede Korkut'u anlattığı konferansta, katılımcılara Türkiye ve Azerbaycan heyetlerince çeşitli hediyeler verildi.

Doç. Dr. Oğuz Doğan ve Doç. Dr. İsmail Abalı’nın moderatörlüklerini yaptığı 2 oturumda, Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Kamal Abdulla, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Prof. Dr. Esma Şimşek, Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Prof. Dr. Ayşe Çetin, Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, Prof. Dr. Ebulfez Guliyev, Prof. Dr. Refiye Şenesen, Doç. Dr. Oğuz Doğan ve Doç. Dr. İsmail Abalı konuşmacı olarak katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.