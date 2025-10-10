Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da "Uluslararası Dede Korkut Konferansı" düzenlendi

        Iğdır'da, Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenlerin Dede Korkut'u ele aldığı "Uluslararası Dede Korkut Konferansı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 20:36 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da "Uluslararası Dede Korkut Konferansı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır’da, Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenlerin Dede Korkut'u ele aldığı "Uluslararası Dede Korkut Konferansı" yapıldı.

        Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Konferans Salonu'nda, Iğdır Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Iğdır Azerbaycan Evi ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca "Uluslararası Dede Korkut Konferansı" düzenlendi.

        Konferansa, Vali Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev, Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ve ilgililer katıldı.

        Doç. Dr. Oğuz Doğan ve Doç. Dr. İsmail Abalı’nın moderatörlüklerini yaptığı 2 oturumda, Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Kamal Abdulla, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Prof. Dr. Esma Şimşek, Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Prof. Dr. Ayşe Çetin, Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, Prof. Dr. Ebulfez Guliyev, Prof. Dr. Refiye Şenesen, Doç. Dr. Oğuz Doğan ve Doç. Dr. İsmail Abalı konuşmacı olarak katıldı.

        Türkiye ve Azerbaycanlı akademisyenlerin Dede Korkut'u anlattığı konferansta, katılımcılara Türkiye ve Azerbaycan heyetlerince çeşitli hediyeler verildi.

        Konferans, "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Türküleri" konseriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Iğdır FK, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır FK, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
        Makatından uyuşturucu çıktı
        Makatından uyuşturucu çıktı
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da 'torbacı' operasyonu; 5 tutuklama
        Iğdır'da 'torbacı' operasyonu; 5 tutuklama
        Iğdır FK-İstanbulspor maçının ardından
        Iğdır FK-İstanbulspor maçının ardından