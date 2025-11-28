Iğdır'da 500 öğrenciye yardımseverlerden bot ve mont desteği

Iğdır'ın dağ köylerinde eğitim gören 500 öğrenciye bot ve mont desteği sağlandı.

Merkezi Balıkesir’de bulunan Beyaz Melekler Derneği, dağ köylerinde eğitim gören öğrencilerin kışı daha iyi geçirmeleri için yardımseverler tarafından sağlanan bot ve montları Iğdır'a getirdi.

Dernek üyeleri, kentteki 7 köy okulunu gezerek öğrencilerle görüşüp mont ve botları teslim etti.

Çocuklarla çeşitli etkinlikler de gerçekleştiren ekip, okullara getirdikleri pizzaları da öğrencilere ikram etti.

Derneğin Başkanı Saliha Yörük, AA muhabirine, çocukların mutluluğu için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hayırseverlerin sağladıkları desteklerle bu çalışmaları yaptıklarını belirten Yörük, "Batıdan en doğuya gelip köy okullarındaki çocuklarımızla birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Kırtasiye ve okul setleri ile kış gelmeden çocuklarımızı üşütmemek için bot ve montlarını getiriyoruz. Bayramlarda bayramlıklarını ya da ayakkabılarını getiriyoruz. Çocuklarımıza hediyelerimizi hep birlikte dağıtıyoruz. Biz de birer köprüyüz, çocuklarımıza vesileyiz." dedi.