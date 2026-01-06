Habertürk
        Iğdır Haberleri

        Iğdır FK, orta saha oyuncusu Leandro Bacuna ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Hollandalı orta saha oyuncusu Leandro Bacuna'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 23:46 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:46
        Iğdır FK, orta saha oyuncusu Leandro Bacuna ile anlaştı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Hollandalı orta saha oyuncusu Leandro Bacuna'yı renklerine bağladı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun 1,5 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen Leandro Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Leandro Bacuna’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

