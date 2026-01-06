Iğdır FK, orta saha oyuncusu Leandro Bacuna ile anlaştı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun 1,5 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen Leandro Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Leandro Bacuna’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

