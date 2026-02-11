Canlı
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da lise öğrencisi genç kızı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Iğdır'da lise öğrencisi genç kızı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 17:05 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:05
        Iğdır'da lise öğrencisi genç kızı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Iğdır'da lise öğrencisi genç kızı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen lise öğrencisi D.B. (16) okula giderken Y.B'nin (33) bıçaklı saldırısına uğradı.

        Genç kızın bıçak darbeleriyle yere yığılmasının ardından olay yerinden kaçan Y.B. polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Yaralanan öğrencinin Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

