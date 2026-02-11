Canlı
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da husumetli aileler Vali Taşolar'ın katılımıyla düzenlenen programda barıştı

        Iğdır'da bazı aileler arasında 2 yıldır süren husumet, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın katılımıyla yapılan programla sonlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 20:32 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:32
        Iğdır'da husumetli aileler Vali Taşolar'ın katılımıyla düzenlenen programda barıştı
        Iğdır'da bazı aileler arasında 2 yıldır süren husumet, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın katılımıyla yapılan programla sonlandırıldı.

        Aralık ilçesinde yaşayan Aktaş ve Karapınar aileleri arasında yaklaşık 2 yıl önce yaylada kavga çıktı.

        Çıkan kavganın Iğdır kent merkezi ve Aralık ilçesinde devam etmesiyle olaya Figan ve Çakmaz aileleri de dahil oldu.

        Zaman zaman kavga ve tartışmaların yaşanmasıyla Aktaş ve Figan aileleri ile Karapınar ve Çakmaz aileleri arasında husumet oluştu.

        Farklı zamanlarda kavga ve tartışmalar halinde süren husumetin sonlandırılması için Aralık Kaymakamlığı ve kanaat önderlerince girişimlerde bulunuldu.

        Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile kanaat önderlerinden Mücahit Özden Hun'un öncülüğünde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Aralık Kaymakamı Fatih Gülnar ve husumetli ailelerin büyüklerinin katılımıyla Aralık ilçesinde gerçekleştirilen barış töreninde taraflar bir araya getirildi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından taraflar, barışı kabul ettiklerini beyan ederek, bir daha aralarında husumet yaşanmayacağına dair söz verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

