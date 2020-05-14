Köyde bulunan şahin ekiplere teslim edildi

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Orta Alican köyünde bulunan şahin, ekiplere teslim edildi.
Iğdır Karakoyunlu ilçesi Orta Alican köyünde şahini bulan Fırat Balandı, isimli vatandaş hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne haber verdi. Ekipler tarafından teslim alınan şahin, beslenmesi ve bakımı yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacak.
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