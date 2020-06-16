Profesörlük ve Doçentlik unvanı alan öğretim üyeleri cübbelerini giydi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Profesörlük ve Doçentlik unvanı alan öğretim üyeleri cübbelerini giydi

İHA

Profesörlük ve Doçentlik unvanı alan öğretim üyeleri cübbelerini giydi

Profesörlük ve doçentlik unvanlarına hak kazanan ve kadro atamaları yapılan Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın elinden cübbelerini giydi.
Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulu, Doç. Dr. Duried Alvazeer’in Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna, Doç. Dr. Gökhan Çalışkan’ın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna, Doç. Dr. Serkan Künü’nün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı doçent kadrosuna atanmasına karar verdi. Profesörlük ve doçentlik unvanlarına hak kazanan öğretim üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın elinden cübbelerini giydi.
“Üniversitemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız”
Iğdır Üniversitesi senato odasında düzenlenen cübbe giyme törenine, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri, unvan almaya hak kazanan öğretim üyeleri ve meslektaşları katıldı. Profesörlük ve doçentlik unvanlarını almaya hak kazanan öğretim üyelerine cübbelerini giydirdikten sonra kısa bir konuşma yapan Rektör Alma, “Öncelikle yeni unvanlarını alarak akademik başarı gösteren öğretim üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarıyla eğitime sürekli katkı sağlayacağından hiçbir şüphem yoktur. Iğdır Üniversitesinin her bir ferdini ailemizin bir parçası olarak görüyor ve destekliyoruz. Üniversitemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi.
Cübbe giyme töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da koyun kırkma sezonu başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da koyun kırkma sezonu başladı
Ağrı Dağının arkasından çıkan ay, dağ ile farklı şekiller aldı
YEREL HABERLER Ağrı Dağının arkasından çıkan ay, dağ ile farklı ...
Iğdır Belediyesi´ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Iğdır Belediyesi´ndeki rüşvet ve yolsuzluk ...
Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama HDP'li eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un da aralarında bulunduğu 5 kişiye rüşvet ve yolsuzluktan tutuklama verildi
YEREL HABERLER Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X