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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da Pınar Kızıl'ın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

İHA

Iğdır’da Pınar Kızıl'ın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Iğdır’da Mahsun A.'nın belinden çıkararak gösterdiği silahın kazayla ateş alması sonucu göğsünden yaralanarak hayatını kaybeden Pınar Kızıl'ın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı.
Olay, 22 Mayıs saat 14.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Güler Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınar Kızıl ve erkek arkadaşı Y.G., birlikte arkadaşları R.K'nın evine geldi. Aynı avlu içerisinde bulunan kayınvalidesinin evine gelen Mahsun A. da daha sonra kayınvalidesinin evinden çıkıp R.K.'nın evine geldi. Mahsun A. belinden çıkardığı silahı şahıslara gösterdiği sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, o esnada yan odada sigara içen Pınar Kızıl'ın göğsüne isabet etti. Mahsun A. olay sonrası kaçarken kanlar içinde yere yığılan Pınar Kızıl için vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı. Pınar Kızıl tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamazken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. M.A. Aşağı Erhacı köyündeki evlerinde yakalanmıştı. Pınar Kızıl Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde toprağa verildi.
Olay ile ilgili gözaltına alınan M.A., R.K., Y.G. ve A.A. emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonra çelik yelek giydirilerek adliyeye götürüldü. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahsun A., olayın kazayla yaşandığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, evli ve 2 çocuk babası Mahsun A.'nın cinayet suçundan tutuklanmasına; R.K., Y.G. ile A.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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