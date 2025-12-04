Igor Gorgonzola Novara: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 23-25, 21-25, 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler, CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, konuk olduğu İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı 23-25, 21-25, 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Pala Igor Gorgonzola'da oynanan maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, 2’de 2 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın setleri 23-25, 21-25, 19-25 sonuçlandı.
Maçın MVP’si seçilen Melissa Vargas 20 sayıyla karşılaşmanın skoreri olurken, Arina Fedorovtseva da 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında 6 Ocak 2026’da Budowlani Lodz'a konuk olacak.