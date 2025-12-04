Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Igor Gorgonzola Novara: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Igor Gorgonzola Novara: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 23-25, 21-25, 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler, CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 22:37 Güncelleme: 04.12.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Medicana, CEV'de 2'de 2 yaptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, konuk olduğu İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı 23-25, 21-25, 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

        Pala Igor Gorgonzola'da oynanan maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, 2’de 2 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın setleri 23-25, 21-25, 19-25 sonuçlandı.

        Maçın MVP’si seçilen Melissa Vargas 20 sayıyla karşılaşmanın skoreri olurken, Arina Fedorovtseva da 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında 6 Ocak 2026’da Budowlani Lodz'a konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları