Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem "İhaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

        "İhaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nakliye ihalelerine ilişkin soruşturmada gözaltındaki 21 kişiden 5'inin tutuklandığını bildirdi. 2019-2024'te 18 ihalede hak edişlerin şişirildiği ve 23 milyon 578 bin 505 lira kamu zararı oluştuğu tespit edilirken, 16 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı; soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 23:01 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhale fesadı soruşturmasında 5 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 12 Ocak'ta gözaltına alınan 6'sı asker 21 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlendi.

        Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 18 ihaleye konu hak ediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı tespit edildi.

        REKLAM

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedildi.

        Bu kapsamda başsavcılığın talimatıyla, 12 Ocak 2026 tarihinde kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi, firma adına imza atan 15 şüpheli, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.

        Gözaltı işlemleri sonrası Sulh Ceza Hakimliğince 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 5 şüpheli hakkında ise "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklama kararı verildi.

        Soruşturmanın Başsavcılık tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütüldüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* İstanbul İstinaf Bölge Mahkemesi'nde iddialara göre bir savcının, eski sevgilisi olan hakimi ayaklarından vurdu* İran'da ekonomik sebeplerle başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine yaklaştı* Gayrimenkulde cari açık büyüyor. Yurt dışından gayrimenkul edinimi 2025'in ilk 11 ayında 2 milyar 423 milyon dolara ulaştı* Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi gündemine aldı* Uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı* Bu sene 19 Şubatta başlayacak Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı fitre bedelini 240 TL olarak belirledi

        #Ankara ihaleye fesat
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?