İHH, İdlib'e 10 tır insani yardım malzemesi gönderdi - İSTANBUL

İHH'nın koordinasyonunda, Bağcılar Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların desteğiyle toplanan 10 tır insani yardım malzemesinin İdlib'e gönderilmesi öncesi Bağcılar Meydanında uğurlama töreni düzenlendi.Burada konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, dünyanın her yerinde bir kaos ve savaş hali olduğunu, insanların birbirlerine zarar verdiğini, çocukların ve kadınların katledildiğini anlattı.İnsanların bir arada yaşaması için dünyaya tekrar yeni bir nefesin gelmesi gerektiğine, bunun da merhamet ve yardımlaşmayla olacağına işaret eden Yıldırım, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarını, iş adamlarını ve kamu kurumlarını yardım faaliyetlerinde daha aktif olmaya davet etti.Şu anda 4 milyondan fazla insanın İdlib'de sıkıştığına dikkati çeken Yıldırım, "Çadırlarda çamur içerisinde yaşıyorlar. Çocukların üzerine bombalar atılıyor. Acıma, merhamet yok. Bu çocuklara, insanlara destek vermek zorundayız. İdlib halkıyla Türkiye halkının arasını açmak için şer güçler devreye girdi. Buna karşı en önemli operasyonumuz yardımlaşmayı artırmaktır. İdlib'deki kardeşlerimize yardım götüreceğiz. Oradaki mazlumlar Müslüman olmasaydı yine yardım götürürdük. Din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı yapmayız. Ne olursa olsun mazlumların yanında yer alırız. Şii, Alevi, Yezidi, Arap, Kürt ve Türk ölünce emperyalisteler, İsrail ve Siyonizm seviniyor." diye konuştu.Yıldırım, hangi mezhepten, meşrepten olursa olsun bu coğrafyada yaşayan ya da yaşamayan bütün mazlumların yanında yer almayı hedeflediklerini dile getirdi.Mültecilerin emanet olduğunu ifade eden Yıldırım, "Kafkasyalılar, Balkanlar'dan gelenler, Araplar, Kürtler, Türkler bu toprakları ortak sahibidir. Hiç kimse gelip ekmeğimize ortak olmuyor. Bereketi artırıyor. Biz bugün ekonomik savaşta Suriyeliler ve diğer mültecilerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyoruz. Mültecilere karşı hareket yapan, evlerine girip çocuklarını döven herkes haindir, bu ülkenin bölünmesini isteyendir." dedi.- "İnsani yardım kuruluşlarına kapıları aç"İHH Genel Başkanı Yıldırım, Suriye'deki Esad rejimine, "Zalim Esad sınırları aç. Lazkiye'ye gelelim. Alevisine, Sünnisine yardım edelim ama buna izin vermiyorsun. Sadece konuşmayı, öldürmeyi, hapsetmeyi biliyorsun. Yüreğin varsa, insani yardım kuruluşlarına kapıları aç. Mezhep meşrep ayrımı yapmadan her tarafa yardım götürdüğümüzü bütün dünya görsün." çağrısında bulundu.İHH Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalay ise 2019 yılında 2 bin 397 tır insani yardım malzemesini Suriye sınırında çadır kentte kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.İblid'de son 3 aydır bir yığılma olduğunu aktaran Kalay, çadırlarda yaşamaya çalışan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için briket et projesi başlattıklarını, bağışçıların desteğiyle 15 bin briket ev bağışı aldıklarını ve evlerin yapımına başladıklarını anlattı.İçerisinde un, gıda malzemeleri, giyim eşyası, ayakkabı, battaniye, sünger yatak ve hijyen malzemelerinin bulunduğu tırlar Bağcılar İlçe Müftü Yardımcısı Kamil Abdullahoğlu'nun yaptığı duanın ardından İdlib'deki ihtiyaç sahiplerin ulaştırılmak üzere yola çıktı.