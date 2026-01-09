İHH’dan Halep’e yardımlar devam ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, son günlerde artan iç çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere yönelik acil yardım paketleri dağıtımına devam ediyor.

Yapılan yardımlar hakkında konuşan İHH Suriye Proje Birimi Sorumlusu Muhammed Altıntaş, “Savaşın ilk gününden bu yana oluşan her krizde sivil halkın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün de Halep merkezde yaşanan çatışmalardan dolayı bölge halkına yardımları ulaştırıyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.