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İhlas suresi okunuşu: İhlas suresi nasıl okunur? Türkçe ve Arapça okunuşu

Ramazan Bayramı arefe günü "İhlas suresi okunuşu" bu mübarek gecede okumak isteyen müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugünü iyi değerlendirmek isteyen Müslümanlar İhlas suresi okuyarak geçirmek istiyorlar. Peki, İhlas suresi nasıl okunur? İşte İhlas suresi Türkçe ve Arapça okunuşu...

İhlas suresi okunuşu

İhlas suresi Mekke döneminde inmiş olup 4 âyetten oluşmaktadır. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamına gelir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İhlas suresi Müslümanlar tarafından genellikle ezbere bilinen ve namazda okunan suredir. İşte İhlas suresi okunuşu...

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİ MEALİ

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

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