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İhracat treni Çin'e vardı

Çin ihracat treni Çerkezköy'den Xi'an'a kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin ihracat treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir" dedi

İhracat treni Çin'e vardı
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir." ifadesini kullandı.

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