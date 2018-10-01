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İhracatın rekor kırması doları 11 kuruş düşürdü

Eylül ayında ihracatın yüzde 22,25 artması ile inişe geçen dolar güne başladığı 6,06 seviyesinden 5,9579 seviyesine kadar geriledi. Yüzde 1,8'lik düşüşte Rabobank'ın dolar/TL'nin 5.70'e düşebileceğine dair raporu da etkili oldu

01.10.2018 - 11:55 | Güncelleme:

 

Eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi cari açığın azalacağı beklentisiyle dolar kurunu 11 kuruş birden düşürdü. Dolar güne başladığı 6.06 seviyesinden 5.9579 düzeyine kadar indi. Yüzde 1,8'lik hızlı düşüşte Rabobank stratejisti Piotry Matys'nin doların 5.69'a kadar gerileyebileceğine dair raporu da etkili oldu. 

Kur bir süredir Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzeltilmesi için yapılan girişimler, başta rahip Brunson'ın serbest bırakılması ihtimalinin artması olmak üzere ABD ile de yakınlaşılması sinyallerinin verilmesi, Merkez Bankası'nın büyük oranla faiz artırımı ve açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile düşüş trendine devam ediyor.     

ENFLASYON BEKLENECEK

Piyasaların yurtiçinde bu haftaki en önemli gündem maddesi Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisi. Reuters  anketine göre TÜFE'de Eylül'de gıda fiyatları, son enerji  zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yılsonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor.

Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi. Ekim ayında piyasaların gözü asıl olarak ise ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak olan mahkemesinde olacak. 
   

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Yorumlar 4
  • Misafir 5 dakika önce
    Dolar herseye rağmen düşmeye devam ediyor. Durmak yok düşmeye devam.
  • Misafir 5 dakika önce
    2019'da cari açık eksi verecek2019'da cari açık eksi verecek
  • Misafir 6 dakika önce
    Merak ediyorum dolar 5.70 olsa gelen zamlar düşürülecekmi
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