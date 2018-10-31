Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Anadolu Buluşmaları kapsamında Aydın ekonomisi masaya yatırıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleşen toplantıya, AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden'in yanı sıra digger yetkililer ve ekonomi gazetecileri katıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Evliya Çelebi’nin Aydın’ı “Dağlarından yağ, ovasından bal akan” şehir olarak tanımladığını aktardı. İncir, kestane, pamuk, çilek gibi tarımsal üretimde birinci yada ikinci olduklarını belirten Valı Köşger yılda yaklaşık 4 milyon turisti ağırladıklarını, jeotermal açısından ise Türkiye kaynaklarının yüzde 80’ine sahip bulunduklarını ve Avrupa birincisi olduklarını aktardı. Aydın’da 21 antik kent olduğunu belirten Köşger şunları söyledi:

Aydın dünyanın en bereketli toprakları üzerine kurulu. Bu şehir, insanoğlu tarafından tarih boyunca bereketi nedeniyle hep tercih edildi. Şu anda potansiyelimiz üç ise bunun ancak birini kullanıyoruz. Bu tarımda da, turizmde de, jeotermalde de böyle. Biz şimdi bu potansiyelimizin tamamını kullanmak istiyoruz.

Vali Köşger "Dünyada ne kadar üretirseniz alıcısı olan bir incire sahibiz. Şu anda 80 bin ton civarında olan üretimi 100 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

JEOTERMALDE AVRUPA BİRİNCİSİ

Aydın'ın jeotermal kaynaklarını yeterince kullanılmadığını kaydeden Vali Köşger bu alanda yatırımlara başladıklarını kaydederek şunları söyledi:

Jeotermali tarımla bir araya getirerek buradan bir sinerji doğrurabiliriz. Organize seralar kurabiliriz. Bu anlamda kurulma çalışmaları devam eden ve ikinci üniversitemiz olacak Tarım Üniversitesi de bir teknopark gibi çalışabilir. Aydın’da kesme çiçek ve muz üretimi kat be kat artabilir.

Tarımla olduğu kadar turizmle termali, enerji ile termali birleştirmeliyiz. Bütün bunlarla Aydın 750 milyon dalarlık ihracatını 2023’te rahatlıkla 3 milyar dolara çıkartabilir. Hatta 5 milyar dolar ihracatı hedeflemeliyiz. Bu Aydın için çok zor değil. Potansiyel var sadece kent odaklanma sorunu yaşıyor. Bunu aşmak için yeni yol haritasını devreye sokuyoruz. Bütün kent olarak ortaklaşa yeni hedefe kilitleniyoruz.

ÇİNLİ TURİSTLER GELİYOR

22 Avrupa ülkesinin büyükelçilerini kentte ağıırladıklarını, Çin büyükelçisini davet ettiklerini anlatan Vali Köşger sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin zeytinyağını başka ülkelerden alıyormuş, bundan sonra Aydın'a yönelecek. Hatta orada bir öneri geldi ve Asya büyükelçilerinin davet edilmesi gündeme geldi. Çin’den her yıl 140 milyon turist dünyayı geziyor. İlk etapta bunun yüzde birini alsak, 1,4 milyonunu Aydın'a getirsek kentin turizmdeki çehresi değişir."

SERBEST BÖLGE HAZIRLIĞI

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da toplantıda Aydın'ın turizm, tarım ve termal olmak üzere "3 T" diye özetlenen sektörlerle atağa kalkacağını söyledi.

Aydın'da serbest bölge kurulması için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Mustafa Savaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu topraklara dokunduğunuzda sonuç alıyorsunuz. Çine Organize Sanayi Bölgesi'ne bir dokunduk, yüzde 100 doluluğa ulaştık. Seramik üretiminde çok önemli bir mesafe aldık. Çok önemli yatırımcıları Aydın'a getirdik. Aydın'ın hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Bunun için kentin ortak akılla yeni atılımlar yapması gerekiyor. Aydın'ın markaları olmalı, kestanede marka çıkarmalı. İnciri eczanelerde satılacak hale getirmeliyiz. Markalarımız olursa, zenginleşiriz. Sattığımız ürün daha fazla değer kazanır.

CİDDİ ÖLÇÜDE ÇİN POTANSİYELİ VAR

KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden de Kuşadası'nın turizm açısından önemli destinasyonlardan biri olduğuna, Anadolu’ya giden bütün kültür turlarının buradan başladığına dikkati çekerek şöyle konuştu

"Turizmde çeşitlendirmeye gidiyoruz. Kuşadası'nı gemi bekleyen bir turizm kenti olmaktan çıkarmalıyız. Kongre turizmini canlandırıyoruz. Bunun için Türkiye’nin en büyük kongre merkezini inşa ettik. Otellerimizi yeniledik, hizmet standartlarımız artık daha iyidir. 505 otel ve 65 bin yatak kapasitesine ulaştık. Çinli turistler bu yıl gelmeye başladı. Şu anda ciddi biçimde Çin potansiyeli var. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz."

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