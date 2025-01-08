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        Haberler Ekonomi Enerji IICEC Direktörü Güray: Enerji verimliliği sürdürülebilir enerji geleceği için çok önemli - Enerji Haberleri

        IICEC Direktörü Bora Şekip Güray: Enerji verimliliği sürdürülebilir enerji geleceği için çok önemli

        Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray enerji verimliliğindeki gelişimin, Türkiye'nin enerji güvenliği ve enerji dönüşümü hedefleri için çok yönlü faydalar sunduğunu söyledi. Güray, "Enerjiye olan talebi daha verimli ve katma değeri daha yüksek bir niteliğe ulaştırabilecek teknoloji çözümleri ve tüketim davranış değişiklikleri hem ekonomik hem de çevresel yönden daha sürdürülebilir bir enerji geleceği hedefleri için önemli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:54
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        "Enerji verimliliği sürdürülebilir enerji geleceği için çok önemli"
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        "Enerji Verimliliği Haftası”, enerji verimliliği konusunda bilincin yaygınlaşması ve farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Bu yıl 6 – 12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyetlerle enerji verimliliğinin önemi ve çok yönlü katkıları bir kez daha hatırlatılacak.

        Enerji sektörünün görünümüne ve gelecek perspektifine ışık tutan önemli çalışmalara imza atan Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, Enerji Verimliliği Haftası faaliyetlerinin, enerji verimliliği bilincinin toplum genelinde yaygınlaşması bakımından önem taşıdığını belirterek enerji verimliliğine yönelik farkındalığın artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Güray, enerjiye olan talebi daha verimli ve katma değeri daha yüksek bir niteliğe ulaştırabilecek teknoloji çözümlerinin ve tüketim davranış değişikliklerinin hem ekonomik hem de çevresel yönden daha sürdürülebilir bir enerji geleceğine dair hedefler için büyük önem taşıdığının da altını çizdi.

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        Enerji verimliliği, sürdürülebilir enerjinin en kritik destekleyicilerinden

        Bora Şekip Güray, enerji verimliliğinde gelişime yönelik yatırımların; çok yönlü enerji, ekonomi ve iklim faydalarıyla, Türkiye’nin daha güvenli, rekabetçi, temiz ve sürdürülebilir enerji geleceği hedeflerinin en kritik destekleyicilerinden olduğunu kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024 yılı başında açıkladığı Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, 2030 yılına kadar enerji verimliliğine 20.2 milyar dolar yatırım hedeflendiğini dile getiren Güray, "Bu doğrultuda enerji verimliliği projelerine mali destekler, yeşil dönüşüm odaklı yatırım ve teşvik planlamaları, enerji performans sözleşmesi modeli yaklaşımlarının gelişimi, sektörler arası iş birlikleri ve sinerjiler yoluyla yatırımların güçlendirilmesi önem taşıyor. Türkiye, son dönemde ekonominin enerji yoğunluğunda azaltım performansı ile OECD ülkeleri arasında öne çıkıyor. Bu performansın sürmesi, ekonomik ve sosyal gelişim hedefleri ve verimli büyüme yoluyla daha sürdürülebilir bir enerji geleceği bakımından kritik önem taşıyor" dedi.

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        "Enerji güvenliği ve 2053 net-sıfır hedeflerinde büyük etkiye sahip olacak"

        Bora Şekip Güray enerji verimliliğinin; enerji ithalat faturasının azaltılması, enerji arz güvenliğinin ve esnekliğinin güçlendirilmesi, karbon nötr enerji geleceği hedeflerine ulaşılması, sanayinin ve ekonominin daha rekabetçi ve yüksek katma değerli gelişimi için çok değerli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Güray şöyle konuştu: "IICEC’in daha güvenli ve temiz enerji geleceğine yönelik çalışmalarında; enerji verimliğinin Türkiye’nin enerji güvenliğine, rekabetçi enerji arzına ve temiz enerji dönüşümüne somut katkıları öne çıkıyor. Türkiye’nin büyüyen enerji sisteminde enerji arzının halen yaklaşık üçte ikilik kısmı ithal fosil yakıtlardan karşılanıyor. Enerji ithalat faturasının cari işlemler dengesindeki negatif etkisinin azaltılması için son dönemde yerli petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji üretimlerinde gerçekleşen artışlar ve bu yönde güçlenen 2030-2035 hedefleri ile birlikte enerji arzında ve tüketiminde verim artışlarının sağlanması kritik fırsatlar sunuyor. Enerji verimliliği, karbon nötr bir enerji geleceği vizyonu için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin enerji dönüşümü hedeflerinde de daha fazla öne çıkıyor. 2053 net-sıfır hedefinde ve sera gazı emisyonlarında amaçlanan azaltım patikasına ulaşılmasında, yenilenebilir enerjide büyüme ile birlikte en yüksek potansiyel ve etkiye sahip iki başlıktan birisi enerji verimliliği olacak. Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve temiz elektrifikasyon hedeflerinin, enerji verimliliği fırsatlarıyla birlikte bütüncül ve teknoloji-odaklı perspektifte değerlendirilmesi bu faydaları ileriye taşıyacak."

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        "Enerji Verimliliği Eylem Planındaki hedefler ve yaptığımız analizler önemli verim fırsatlarına işaret ediyor"

        Güray, "Binalarda yalıtım performansının güçlendirilmesi, sanayinin enerji tüketim süreçlerinde verimlilik artırıcı projelere daha fazla yaygınlık kazandırılması, ulaşımda araç filosunun yakıt ekonomisinde iyileşmeler ve entegre mobilite çözümleri, tarımsal sulamada verimlilik iyileşmeleri, mevcut ve yeni elektrik üretim birimlerinde ve elektrik şebekelerinde verimlilik artışlarını sürdürmek gibi çok boyutlu fırsat alanlarımız var. Bunlara ek olarak, verimli bölgesel ısıtma fırsatlarına, yeni enerji teknolojilerinin verimine, verimlilik ve dijitalleşme etkileşimlerinden değer yaratmaya daha fazla odaklanacağımız bir döneme giriyoruz. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gibi karbon fiyatlama gelişmelerinin, sanayide ve ekonominin genelinde enerji verimliliği odağını güçlendirerek yeni iş modellerini daha fazla gündeme getirmesi bekleniyor. Enerjinin daha verimli ve akılcı kullanımı, enerji maliyetlerinin azaltılması ve yönetimi bakımından da çok önemli" ifadelerini kullandı.

        “Elektrik enerjisi talebini çeşitlendiren ve artıran dinamiklere sahibiz”

        Elektrifikasyonun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye enerji sektöründe de en güçlü trendlerden biri olduğuna işaret eden Bora Şekip Güray, “Elektrikli karayolu ulaşımının yaygınlaşmasından raylı sistemlerde elektrifikasyon hedeflerine, ısı pompası çözümlerinden dijital dönüşüme kadar geniş bir spektrumda elektrik enerjisi talebini çeşitlendiren ve artıran dinamiklere sahibiz. Bunlar aynı zamanda enerjinin daha verimli kullanımına da katkı sunan fırsatlar. Elektrikli motorlar, elektrikli ev aletleri, genel aydınlatma gibi kullanımlar da elektrifikasyonun daha verimli gelişimi için önemli potansiyel içeriyor” ifadelerinde bulundu.

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