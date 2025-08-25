III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali 22 Eylül'de başlayacak

Mitoloji ve Kadın teması ile düzenlenecek III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nin direktörlüğünü Gülşah Elikbank üstlendi.

İnsanlığın Ortak Hikayesi sloganıyla sürdürülen festivalde kısa ve uluslararası film gösterimlerinin yanı sıra kısa film yarışması, dijital oyun yarışmaları, paneller ve söyleşiler de yapılacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek etkinlikler arasında, mitolojiyi çağdaş sanatlarla buluşturan disiplinler arası bir yaklaşım öne çıkıyor. Festival kapsamında sinema alanındaki etik ve estetik katkılara Ülgen Ödülü, akademik çalışmalara ise Mergen Ödülü takdim edilecek.

İzmir'de 22-24 Eylül'de yapılacak festival, 25 Eylül'de Aydın Efeler, Tralles Antik Kenti, 26 Eylül'de Manisa, 27-28 Eylül'de İstanbul Beyoğlu Sineması ve Rami Kütüphanesi, 29-30 Eylül'de Çanakkale Troya Antik Kenti’nde sinemaseverleri ağırlayacak.

Kapanış ve ödül töreni, Troya Müzesi işbirliğiyle antik kentte gerçekleştirilecek.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye http://www.mitolojifest.com adresinden ulaşılabilir.