IK Sirius FK - Kalmar maçı ne zaman?

IK Sirius FK ve Kalmar, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 29 puanlı IK Sirius FK 12. sırada bulunuyor, Kalmar 33 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi IK Sirius FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kalmar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 805 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Sirius FK kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Kalmar sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

IK Sirius FK son haftadaki Vasby United müsabasında 1-3 kazandı.

Kalmar ise Djurgardens maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan IK Sirius FK, 22 gol attı ve 32 gol yedi.

Kalmar, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kalmar 12 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ