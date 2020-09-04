İkbal Gürpınar'ın acı günü

İkbal Gürpınar, babası Murtaza Dönmez'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta babasının koronavirüse yakalandığını duyuran ve sevenlerinden dua isteyen Gürpınar, bugün yaptığı paylaşımda babasının virüse yenik düştüğünü söyledi.

Gürpınar, "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.