Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, IKBY'nin ilgili kurumlarının, faillerin yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için detaylı soruşturma başlattığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca IKBY'nin güvenlik ve istikrarının bozulmasına da asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.