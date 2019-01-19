Bursa'da iki arkadaş uyuşturucu satın almak için buluştukları kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Olay, Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Beşevler mahallesinde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu almak isteyen T. K.(22) ve S.G.(24) isimli iki arkadaş Gökhan Ç. isimli şüpheli şahsı yanlarına çağırdı. Uyuşturucu alışverişi yapmak için buluşan 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

BELİNDEN SİLAH ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

DHA'nın haberine göre, gerginlik sonrası Gökhan Ç. belinden silah çıkardı. Silahı görüp korkan iki arkadaş arabaya binerek kaçmaya başladı. Gökhan Ç., iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. T.K.'ın kullandığı aracın virajı alamayarak kaldırıma çıkması üzerine aracından inen iki arkadaşı silahla bacaklarından yaralayan Gökhan Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda T.K. iki bacağından, S.G.'de sol bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekibi çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına altına alındı.

'GELDİ SİLAHLA ATEŞ AÇTI'

Silahlı saldırıya uğrayan ve yaralı halde polis ekiplerinin sorusuna cevap veren S.G. "Uyuşturucu almaya geldik. Her şey bir anda oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben onu uyuşturucu almak için çağırdım. Aramızda hiç bir şey geçmedi. Geldi silahla ateş açtı" diye konuştu. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Gökhan Ç.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, başlatılan soruşturma sürüyor.