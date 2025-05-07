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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İki arkadaşın trajik sonu! Bir teker iki can aldı!

        Antalya'da, takla atan ATV'nin sürücüsü 36 yaşındaki Yaman Akıncı ile yanında bulunan 29 yaşındaki Lütfullah Gökdere hayatını kaybetti. İki arkadaşın Manavgat'ta bir otelde animatör olarak çalıştığı öğrenildi. ATV'nin arka tekerleklerinden birinin kopması sonucu kazanın yaşandığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:28
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        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
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        Antalya'da kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Manavgat ilçesi Kumköy Caddesi'nde meydana geldi. Yaman Akıncı'nın (36) kontrolünü yitirdiği ATV, takla atıp yol kenarına devrildi.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİRİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        ATV'yi kullanan Yaman Akıncı, 36 yaşındaydı.
        ATV'yi kullanan Yaman Akıncı, 36 yaşındaydı.

        Ekiplerin kontrolünde, Yaman Akıncı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. ATV'de yolcu olan Lütfullah Gökdere (29) ise ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

        DİĞERİ DE KURTARILAMADI

        Lütfullah Gökdere, 29 yaşında hayatını kaybetti.
        Lütfullah Gökdere, 29 yaşında hayatını kaybetti.

        Tedaviye alınan Gökdere, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        AYNI OTELDE ANİMATÖRLÜK YAPIYORLARDI

        Yaman Akıncı ile yanındaki Lütfullah Gökdere'nin ilçedeki bir otelde animatör olarak görev yaptığı öğrenildi.

        İŞTE KAZANIN NEDENİ

        İki arkadaşın bulunduğu ATV'nin seyir halindeyken arka tekerleklerinden birinin kopması sonucu kazanın meydana geldiği belirlendi.

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        #Antalya
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