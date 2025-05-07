İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!

İki arkadaşın trajik sonu! Bir teker iki can aldı! Antalya'da, takla atan ATV'nin sürücüsü 36 yaşındaki Yaman Akıncı ile yanında bulunan 29 yaşındaki Lütfullah Gökdere hayatını kaybetti. İki arkadaşın Manavgat'ta bir otelde animatör olarak çalıştığı öğrenildi. ATV'nin arka tekerleklerinden birinin kopması sonucu kazanın yaşandığı belirlendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:28 facebook

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