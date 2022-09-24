İki aşamalı sergi: 'Senin de Yaran, Rosa'

Yaralanabilirliği ele alan feminist teorinin belli açılarını vurgulayan iki aşamalı sergi 'Senin de Yaran Rosa'nın ilki Kurtuluş Rum İlköğretim Okulu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Pelin Uran

Pelin Uran küratörlüğünde düzenlenen sergi görsel sanatların görünürü algılama ve ifade etme biçimlerini değiştirme potansiyeli hassaslık, açıklık ve dolayısıyla farklı duyarlıklar uyandırabilen yaralanabilir hal ve özneleri keşfe çıkabilir mi? Etkileri ne kadar derine işleyebilir? sorularını soruyor.

Sergide Gregory Whitehead, Gordon Hall, Jang Minseung, Johanna Hedva (kitap), Lata Mani ve Nicolas Grandi, Adelita Husni-Bey, Amal Kenawy, Alev Ersan, Gamze Hakverdi, Özgür Demirci yer alıyor. İkinci aşama ise bir kitaptan oluşuyor. Sergide yer alan sanatçıların yazı pratiklerinden yola çıkarak Minerva Projects iş birliği ile yayıma hazırlanan kitabın görsel tasarımını Ali Cindoruk üstleniyor. New York menşeeli Minerva Projects, Ofset Matbaa tarafından basılacak kitabın dağıtımını da yapacak. Sergide yer alan yabancı sanatçıların tümü Türkiye’de ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Sergi Kurtuluş Rum İlköğretim Okulu’nda 30 Ekim'e kadar izleyiciye açık olacak.