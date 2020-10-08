'İki Gözüm Ahmet' Avrupa sinemalarında

Özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya’nın hayatından kesitlerinin konu alındığı film, “İki Gözüm Ahmet” sonunda izleyicisi ile buluşuyor.

Film başta Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Hollanda olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde 106 salonda aynı anda vizyona girdi.



X Yapım tarafından çekilen ve yapımcılığını Ömer Demiral, Eşref Bukan ve Arafat Şavata’nın yaptığı filmin yönetmen koltuğunda ise sinemanın iki güçlü ismi Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop yer alıyor. Başrollerini Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız, Ruhi Sarı, Yelda Reynaud ile Ekin Aktaş’ın paylaştığı “İki Gözüm Ahmet” özellikle yıllar önce Magazin Gazetecileri Derneği(MGD) gecesinde yaşanan tüm olaylarını ve perde arkasını beyaz perdeye taşıyor.

'İki Gözüm Ahmet', Ahmet Kaya'nın yaşam mücadelesini, barışçıl ve bütünleştirici yönünü ve de ana dilinden vazgeçmemesini konu alıyor. Film, yıllar önce MGD gecesinde yaşanılanların perde arkasını da beyazperdeye taşıyor…

Yapımcılar ile sanatçının ailesinin anlaşmazlıklarından dolayı Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yasaklanan ve bir süre önce üst mahkeme kararı ile özgürlüğüne kavuşan film, pandemi sürecinden dolayı Türkiye’de izleyicisi ile önümüzdeki günlerde buluşacak.