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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki gün sonra yine top mermisi | Son dakika haberleri

        İznik Gölü'nde iki gün arayla yine top mermisi bulundu

        Bursa'da, İznik Gölü kıyısında bulunan patlamamış top mermisi, imha edildi. Aynı bölgede 3 Mayıs'ta da başka bir top mermisi bulunmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:32
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        İki gün sonra yine top mermisi
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        Bursa'da, İznik Gölü'nün Orhangazi kıyısında top mermisi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarınca muhafaza altına alınan top mermisi, fünyeyle patlatılarak imha edildi.

        Top mermisinin 1909 Alman yapımı olduğu öğrenildi.

        Bu arada, 3 Mayıs'ta aynı bölgede bulunan başka bir top mermisi de imha edilmişti.

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