İki ayrı ilde taksicilerin örnek davranışı büyük takdir topladı. Peş peşe gelen insanlık ölmedi dedirten haberlerin ilki İstanbul'dan. Sarıyer’de 22 yıldır taksicilik yapan Adem Atmaca, Hisar’dan Suudi Arabistanlı turisti alarak gitmek istediği alışveriş merkezine götürdü. Sarıyer’de bulunan alışveriş merkezine gelen turist içinde pasaport, döviz ve Türk parası bulunan çantayı unutarak ticari taksiden ayrıldı. Daha sonra müşterisinin yanından ayrılan taksi sürücüsü başka bir müşteriye gittiği sırada arka koltukta çanta olduğunu gördü. Çantanın içine bakan Adem Atmaca, çantadaki kimlikten müşterisini tanıyarak ulaşmaya çalıştı. Müşterisini bıraktığı yere giden Adem Atmaca, daha sonra kendisini aradığı numaradan ulaşarak çantayı vermek istediğini söyledi.

'ONLARIN MUTLULUKLARI BANA YETTİ'

Bu sırada çantanın kaybolduğunu düşünen turistin polis merkezine giderek başvuruda bulunduğunu öğrendi. Turistin bulunduğu polis merkezini öğrenen taksi şoförü, polis merkezine giderek çantasını turiste teslim etti. Ticari taksi sürücüsü Adem Atmaca’nın insanlık ölmemiş dedirten hareketi görenlerin takdirini topladı. Olayla ilgili kısa bir açıklama yapan ticari taksi sürücüsü Adem Atmaca, “Misafirlerin arabamda bıraktıkları cüzdanı teslim ettim. Cüzdanın içinde çok yüklü miktarda dolar ve para vardı. Onların mutlulukları bana yetti” diye konuştu.

BURSA'DA 46 BİN TL'Yİ TESLİM ETTİ

Bursalı taksici Fahrettin Akşar, aracında unutulan 46 bin 730 lirayı sahibine teslim etti. Olay, dün sabah 09.30 civarında merkez Osmangazi ilçesi sınırlarında gerçekleşti. Adının açıklanmasını istemeyen bir kadın vatandaş, Heykel’de bulunan Bizim Taksi Durağı’na ait 16 T 0350 plakalı taksiye binerek, Yıldırım ilçesinde bulunan evine gitti. Evine geldiğinde taksiden inmek üzere hareket eden 70’li yaşlardaki kadın, yanında bulunan alışveriş poşetlerini alırken, içerisinde yurtdışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği 46 bin 730 TL’nin bulunduğu poşeti takside düşürdü. Yaklaşık 30 dakika sonra, poşetin çıkardığı sesten dolayı arabanın arka koltuklarında bir şeyler unutulmuş olabileceğini düşünen Fahrettin Akşar, arabayı kontrol ettiğinde içerisinde para olan poşeti buldu.

POLİSİN YARDIMIYLA SAHİBİNİ BULDU

Bir yandan arabasına binen hangi müşterilerinin bu poşeti düşürdüğünü düşünen 55 yaşındaki, 30 yıllık taksici Fahrettin Akşar, diğer yandan da durumu duraktaki arkadaşlarına ve emniyet ekiplerine haber verdi. Sabah saatlerinde durağın az ilerisindeki bekleme alanından elindeki poşetlerle taksiye binen kadının, bu poşeti düşürmüş olabileceğini tahmin eden taksici Akşar’ın çabaları ve emniyet ekiplerinin de desteğiyle kadına ulaşıldı.

DEKONT KONTROL EDİLEREK PARA TESLİM EDİLDİ

Kısa bir süre sonra kendisiyle irtibat kurulan kadın ve beraberindeki torunu, Bursa Valiliği’nin karşısındaki taksi durağında Fahrettin Akşar ve polis ekipleriyle bir araya geldi. Para, kadında banka dekontunun kontrol edilmesinin ardından kendisine teslim edildi.

'ÇOCUKLARINA GÖNDERECEKMİŞ'

Olayın kahramanı Bursalı taksici Fahrettin Akşar, “Polis nezaretinde parayı teyzemize teslim ettik. Hatta parayı çocuklarına göndereceğini söyledi kendisi. 70’li yaşlardaki teyzemiz bu duyarlı davranışımdan dolayı bana teşekkür etti” dedi.

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