Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Gökçeköy'de vatandaşlar ayı korkusu yaşıyor. Hayvancılık ve arıcılıkla geçinen köyde yaklaşık 10 yıl önce bir kişi ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Zaman zaman da arı kovanlarına ve meyve ağaçlarına zarar veren ayılar son yıllarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara da saldırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde köy merasında otlatılan Recep Komut'a ait iki inek de saldırı sonucu öldü.

"KİMSE ÇOCUKLARINI DIŞARI BIRAKAMIYOR"

Yaşam alanları giderek daralan ayıların yiyecek bulmak için köylere kadar inmeye başladığını belirten muhtar Turan Köse, "Çok sayıda vatandaşın arıcılık yapması nedeniyle ayıların bizim köyü tercih ettiğini sanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda peteği parçaladılar. Geçen günlerde Recep Komut'a ait iki ineğe saldırarak telef olmasına neden oldular. Yaklaşık 10 yıl önce bir köylümüz ayı saldırısı sonrası hayatını kaybetmişti. Geçen yıl da iki köylümüzün ineklerini telef etmişlerdi. Köylü artık evinden çıkamaz oldu. Kimse yalnız başına ormana gidemiyor. Çocuklarını dışarı bırakamıyor" dedi.

"AYI VURMANIN CEZASI 15 BİN LİRA, BİZ NE YAPALIM?"

Ayıların devletin koruması altında olduğunu ve vurulmasının 15 bin liraya kadar cezası olduğunu belirten muhtar Köse, "Peki biz ne yapacağız? Vursan cezası var, vurmazsak hayvanlarımızı telef, tarlamızı talan ediyorlar. Her geçen yıl çoğalıyorlar. Köylüler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara saldıranların sadece ayılar olmadığını, vaşak da gördüklerini söylüyorlar. Biz çocuklarımızın hayatından endişe etmeye başladık" diye konuştu.

CAMİDEN ANOSLA UYARI YAPILIYOR

Durumu kaymakamlığa bildirdiklerini ve insanların hayatının tehdit altında olduğunu söylediklerini anlatan Köse, "Camiden her gün anons yapıyoruz. Köy kahvesinde toplanıyor köylüleri uyarıyoruz. Biz ancak bu kadarını yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Islahiye köyünde de geçen günlerde ayılar meyve ağaçları ve tarlalardaki ekinlere zarar verdi.



"YAŞAM ALANLARI BOZULUYOR"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Yaşam alanları bozulan ve besin kaynakları kendilerine yetmeyen ayılar artık her gün insanlarla karşılaşmaktadır. İnsan-ayı çatışmasının en yoğun yaşandığı yerlerin başında, ayıların yaşam alanları ile insanların yaşadıkları alanların en çok örtüştüğü yerler olan orman köyleri gelmektedir. Son yıllarda ayıların yaşam alanları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyice azalmaktadır. Bütün bunlara son yıllarda ayıların artan popülasyonu da eklendiğinde, insan-ayı çatışmasının yoğunluğu da artmaktadır" dedi.





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