Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

İki İyi Çocuk filmi oyuncuları kimler? İki İyi Çocuk filmi konusu nedir?

İki İyi Çocuk filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2018 yılı yapımı dram komedi türündeki filmin başrolünde başarılı isimler yer alıyor. İşte İki İyi Çocuk filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

İki İyi Çocuk filmi oyuncuları kimler? İki İyi Çocuk filmi konusu nedir?

İki İyi Çocuk filmi oyuncuları kimler? İki İyi Çocuk filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Mehmet Demir Yılmaz'ın yaptığı İki İyi Çocuk filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER

Filmin senaryosunu Yılmaz, Sertaç Yaşar ile birlikte kaleme alıyor. Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın, Mehmet Ulusoy gibi isimler yer alıyor.

İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki İyi Çocuk, zihinsel yetersizlik yaşayan bir genç ile arasında özel bir bağ kuran bir polisin hikayesini anlatıyor. Ercan, zihinsel yetersizliği olan bir gençtir. Çocukken babasını trafik kazasında kaybeden Ercan, annesi ile birlikte Antakya’da kaçar. Genç adam acı dolu dünyasında kurduğu hayale sarılarak mutlu olmayı başarır. Hayal dünyasında başarılı bir polis olduğunu düşünen Ercan tüm şehrin kendisine saygı duyduğuna ve herkes tarafından sevildiğine inanır. Onun bu hayali şehre atanan yeni baş komiser Serdar ile arasında çok özel bir bağ kurmasına yol açar. Serdar, Ercan’a tam anlamıyla kol kanat gerer ve ona kardeşiymiş gibi davranır. Fakat Ercan bir kaçakçılık planına dahil edilince işler karışır. Serdar, Ercan’ın tehlikelerden kurtarmaya çalışırken bir yandan da kalbini çalan Defne’nin peşinden koşar.

İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İki İyi Çocuk filmi çekimleri Hatay'da gerçekleştirilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 21 Mart 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 21 Mart 2021
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta sürpriz hamle!
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk'ta sürpriz hamle!
Arıza 27. bölüm tanıtım! Ali Rıza babasına ulaşabilecek mi?
TELEVİZYONAli Rıza babasına ulaşabilecek mi?
20 Mart Reyting sonuçları 2021 Cumartesi... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON20 Mart reyting sonuçları açıklandı
Gönül Dağı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 21. son bölüm
TELEVİZYONGönül Dağı yeni fragman yayında!
Sen Çal Kapımı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 36. son bölüm
TELEVİZYONSen Çal Kapımı yeni fragman geldi mi?
Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56. son bölüm izle
TELEVİZYON"Yollarına sarı papatyalar sermeye geliyorum..."
Arıza 27. yeni bölüm fragmanı yayında! Arıza fragman izle
TELEVİZYON"İşte meydan, işte ordu..."
Çukur 121. yeni bölüm fragmanı yayında! Çukur fragman izle
TELEVİZYON"Rahat duracaksın!"