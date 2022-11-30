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İki kardeş, ailesinin işini kolaylaştırmak için hurma soyma makinesi yaptı

Samsun'un Terme ilçesinde iki kardeş, Trabzon hurması kurutan anne ve babasının ürünü soyarken zorlandığını görünce "Neden bunu makineyle yapamayalım?" diyerek meyve soyma makinesi tasarladı

İki kardeş, ailesinin işini kolaylaştırmak için hurma soyma makinesi yaptı
İki kardeş, ailesinin işini kolaylaştırmak için yaptı
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AA

Samsun'un Terme ilçesindeki Sakarlı Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Muhammet Mert ve ilkokul öğrencisi kardeşi 8 yaşındaki Miraç Efe Gödek, okuldan arta kalan zamanlarında, fındık yetiştiriciliği yapan ve Trabzon hurması kurutarak kazanç sağlayan ailelerine yardımcı oluyor.

AA'nın haberine göre sonbaharda, toplanan Trabzon hurmalarını soyarak ipe dizen Gödek ailesi, cennet hurması olarak da bilinen meyveyi satarak gelir sağlıyor.

YAKLAŞIK 3 AYDA YAPTILAR

Çuvallar dolusu hurmaları elleriyle tek tek soyan anne ve babalarının zorlandığını gören Muhammet Mert ve Miraç Efe, bunun makineyle daha kolay yapılabileceği fikrini babalarıyla paylaştı.

Samsun'da Deneyap Atölyesi'ne katılan Muhammet Mert, burada edindiği bilgilerden de yola çıkarak kardeşiyle meyve soyma makinesini tasarladı. İki kardeş, babalarının da yardımıyla farklı yerlerden temin ettikleri parçaları bir araya getirerek yaklaşık üç ayda makineyi yaptı.

Muhammet Mert Gödek, makinenin çalışma prensibinin, demir kollarla sabitlenen meyvenin, dikiş makinesinden çıkma küçük motor yardımıyla döndürülmesi ve kabuğunun yan taraftaki kesiciyle soyulmasına dayandığını söyledi.

Kabuğu soyulan meyvenin boru yardımıyla kovaya düştüğünü belirten Gödek, "Biz ailecek birkaç seneden beri Trabzon hurması kurusu üretiyoruz. Ailemin zahmet çektiğini gördüm. Soyma işlemi uzun sürüyordu. Bunu bir makine ile yapabileceğim fikrini babama söyledim, çok yardımcı oldu. Kardeşimle birlikte böyle bir çalışma yaptık. Tabii ben bunu tek başıma yapamazdım. Fikrimi dinlediği için aileme teşekkür ederim" diye konuştu.

"BEŞ ALTI KİŞİNİN SOYACAĞI HURMAYI BİR GÜNDE SOYABİLİYOR"

Baba Recep Gödek de sorunu gören ve buna çözüm üreten çocuklarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Trabzon hurması soyarken zorlandıklarını, çocuklarından gelen fikri değerli bularak destek verdiğini anlatan Gödek, şunları kaydetti:

"Gençlerin böyle şeyleri düşünmesi, yeni icatlara yol açacağı için çocuklarımın her dediğini dikkate aldım, onları dinledim. Beraberce anlaşarak bu makineyi ürettik. Olanaklarımız bu kadardı, böyle bir makine oldu. Daha da iyi makineleri yapabileceğimizi düşünüyoruz ama biz sanayici değiliz. Biz bunu parça parça, sağda solda üreterek birleştirdik ve bu ürün ortaya çıktı. Gayet güzel oldu. Ürün beş altı kişinin soyacağı hurmayı bir günde soyabiliyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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