İki kenti sağanak yağış vurdu! 0:00 / 0:00

AA

Kentte Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde çamur ve su birikintileri oluştu.

AA'nın haberine göre belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevresinde gök gürültülü sağanağın devam edeceğini belirterek, ani su ve sel baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

BURSA'DA PARKE TAŞLARI SÖKÜLDÜ

Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel sebebiyle Gemlik Serbest Bölgesi'nde bir işçi servisi yan yattı, işçiler tahliye edildi.

İHA'da yer alan habere göre, Mudanya'nın tarihi Trilye Mahallesi'nde de ev ve işyerleri sular altında kaldı. Dün gece gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde sele dönüştü.

Gemlik ilçesinde Serbest Bölge Mevkisi'nde bir işçi servisi sel sularında yan yattı. İçindeki işçiler başka bir araca nakledildi. Gemlik'te bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

Öte yandan Mudanya ilçesi tarihi Trilye Mahallesi'nde sağanak yağış sele dönüştü. Caddeler adeta göl halini alırken, azgın sular kaldırım taşlarını söktü. Bazı ev ve işyerleri de sular altında kaldı.

AFAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sağanak yağış sebebiyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını belirtirken, itfaiye ekipleri sıkıntı yaşanan bölgelerde tedbir aldı.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN