Altınordu ve Fenerbahçe taraftarı hazırlık maçını farklı tribünler yerine yan yana izleyebilecek. Yetkililer tribün düzenlemesini buna göre yaparak tüm bölümleri taraftara açtı. Bornova Stadı´nda saat 21.00´de başlayacak maçın biletleri maraton ve kapalı tribün 75 TL, kale arkaları 50 TL, VIP tribün ise 150 TL´den satışa çıktı. Maraton tribünü ve kale arkası tribünleri ayrılan Fenerbahçe taraftarı, ayrıca önceliği Altınordu taraftarına ait kapalı tribün biletlerini yarın saat 20.00´den sonra alabilecek. İzmir'e yarın gelerek Balçova'daki bir otelde kamp yapacak Fenerbahçe, idmanlarını Torbalı'da ve Atatürk Stadı'nda gerçekleştirecek.

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