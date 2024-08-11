İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde İbrahim Polat idaresindeki motosiklet ile Mehmet Ali Arık idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler İbrahim Polat (59) ve Mehmet Ali Arık (24) ile motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Hüseyin Arık (75) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.