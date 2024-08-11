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        Haberler Gündem Güncel İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

        Adıyaman'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:11 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:11
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        İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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        Adıyaman'ın merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde İbrahim Polat idaresindeki motosiklet ile Mehmet Ali Arık idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

        Kazada sürücüler İbrahim Polat (59) ve Mehmet Ali Arık (24) ile motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Hüseyin Arık (75) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #motosiklet kazası
        #Adıyaman
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