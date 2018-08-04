Çorum'un Kargı ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Ordu-İstanbul seferini yapan Serkan Yanaz'ın kullandığı otobüs, D100 karayolundaki Çeltiközü mevkisinde İstanbul-Erzincan seferini yapan Servet Karakelle yönetimindeki otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs refüje çıktı.

AA'nın haberine göre Kazada her iki otobüsteki yolculardan 13'ü yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendi imkanları ve ekipler tarafından otobüslerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-100 karayolunun tek şeridi, otobüslerin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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