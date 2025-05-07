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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu | Son dakika haberleri

        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu

        İzmir'in Bergama ilçesinde, besicilikle uğraşan 45 yaşındaki Murat Paçalı ile yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen sevgilisi evinin önündeki ağaçta iple asılı ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 çocuk babası Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın da 8 ay önce aynı evde kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:22
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        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
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        Bugün saat 13.00 sıralarında Bergama'nın kırsal Zağnos Mahallesi, Bergama Caddesi'ndeki Murat Paçalı'ya ait evin bahçesine su almak için gelen 2 kişi, dut ağacında biri kadın 2 kişinin ipte asılı olduğunu gördü.

        Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağaçta iple asılı 2 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma, intihar ettikleri tahmin edilen 2 kişiden birinin evin sahibi 2 çocuk babası Murat Paçalı, diğerinin ise bir süredir birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi olduğunu belirlendi.

        8 AY ÖNCE DE EŞİ KENDİSİNİ TAVANA ASARAK İNTİHAR EMİŞ

        Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Paçalı ve sevgilisinin cansız bedenleri önce Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, Paçalı'nın sevgilisinin kimlik bilgilerinin tespitine çalışırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, sevgilisiyle ağaçta asılı bulunan Murat Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın geçen eylül ayında aynı evde kendisini tavandaki kancaya iple asarak intihar ettiğini öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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