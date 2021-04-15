S.Arabistan ile İran arasında nükleer tansiyon!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğuİKİ ÜLKE GERİLDİ! Son dakika: S.Arabistan ile İran arasında nükleer tansiyon!
ABONE OL

S.Arabistan ile İran arasında nükleer tansiyon!

Suudi Arabistan, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'a çıkarmasının barışçıl bir program olarak değerlendirilemeyeceğini açıkladı. İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınması, bölgenin güvenlik ve istikrarını daha fazla gerilime maruz bırakmaması çağrısı yapılan açıklamada, Tahran yönetimini uluslararası toplumla nükleer programını barışçıl amaçlarla ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetiminde kullanma konusundaki müzakerelere katılmaya davet etti

İKİ ÜLKE GERİLDİ! Son dakika: S.Arabistan ile İran arasında nükleer tansiyon!
S.Arabistan ile İran arasında nükleer tansiyon!
0:00 / 0:00
AA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi haberi ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasında, "Suudi Arabistan en sonuncusu barışçıl kullanımlar için bir program olarak kabul edilemeyecek derecede uranyum zenginleştirmede yüzde 60'lık artış duyurusu olmak üzere İran'ın nükleer programındaki güncel gelişmeleri endişeyle takip ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"BÖLGEDE TANSİYONU YÜKSELTMEYİN"

AA'da yer alan habere göre İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınması, bölgenin güvenlik ve istikrarını daha fazla gerilime maruz bırakmaması çağrısı yapılan açıklamada, Tahran yönetimini uluslararası toplumla nükleer programını barışçıl amaçlarla ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetiminde kullanma konusundaki müzakerelere katılmaya davet etti.

"İRAN'I ENGELLEYECEK ANLAŞMALARA VARILMALI"

Açıklamada, uluslararası toplumun izleme ve takip uygulamalarını destekleyen ve İran'ın nükleer silah edinmesinin veya bunun için gerekli gücü geliştirmesinin engellenmesini sağlayan daha uzun sınırlamaları içeren bir anlaşmaya varmasının önemi vurgulandı.

"İRAN ENDİŞELERİ DİKKATE ALMALIDIR"

Açıklamada ayrıca "İran'ın bölgenin güven ve istikrarını sarsan gerginliği tırmandırıcı adımları karşısında bölge ülkelerinin derin endişesi de dikkate alınmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İRAN'IN MEKTUBU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3.67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.

Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben yazdığı mektupta, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlayacağını bildirmişti.

Arakçi, 11 Nisan'da saldırıya uğrayan Natanz Nükleer Tesisi'nde hasar gören makinelerin yenileneceğini ve yüzde 50 kapasiteli 1000 santrifüjün daha ekleneceğini ifade etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin 14-15 Nisan'da Boğazlar'dan geçişini iptal etti
DÜNYAABD, savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişini iptal ...
SON DAKİKA: Rus savaş gemileri, Karadeniz'de tatbikata başladı - Haberler
DÜNYARus savaş gemileri Karadeniz'de!
Arjantin'de artan Kovid-19 vakalarına karşı yeni tedbirler alındı
DÜNYAKovid-19'un yükselişe geçtiği Arjantin'de yeni ...
UNESCO, Kudüs'teki İsrail uygulamalarına karşı çıktı
DÜNYAUNESCO'dan İsrail'e Kudüs tepkisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
DÜNYAÇavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Son dakika: Stoltenberg açıkladı: NATO, Afganistan'dan çıkacak
DÜNYANATO'dan kritik Afganistan açıklaması
ABD Başkanı Biden ile Almanya Başbakanı Merkel'den Ukrayna görüşmesi
DÜNYABiden ve Merkel'den Ukrayna görüşmesi
Danimarka'da şok aşı olayı: AstraZeneca aşısı için açıklama yaparken bayıldı! - Haberler
DÜNYAAstraZeneca aşısı ile açıklama yaparken bayıldı
IKBY Güvenlik Ajansı: En az bir füze, Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı
DÜNYAIKBY Güvenlik Ajansı: Erbil'de füzeli saldırı
Adanalı kaptan, açık denizde merdivenden düşerek hayatını kaybetti
DÜNYAGenç kaptan, açık denizde hayatını kaybetti