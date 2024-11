İki ustadan Şehir Tiyatroları'nda atölye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları dünyaca ünlü ses ve ışık sanatçısı Hans Peter Kuhn ve dansçı, ressam Junko Wada’yı üç gün sürecek bir atölye çalışması için İstanbul’da konuk ediyor.

24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde 11.00-18.00 saatleri arasında, ÇGSM’nin bu sezonun ilk uluslararası atölyesi olarak, Müze Gazhane Meydan Sahne’de gerçekleştirilecek atölye çalışmasına profesyonel oyun ve dansçılar ile ses tasarımcıları birlikte proje üretmek için katılacak.

Hans Peter Kuhn, Berlin ve Amino’da (Kyoto, Japonya) yaşayan ve üreten besteci ve sanatçıdır. Işık ve ses enstalasyonları dünyanın birçok yerinde, Museum of Fine Arts Boston, Centre Pompidou Paris, Neue Nationalgalerie Berlin, Seattle Art Museum, Tokushima Modern Art Museum gibi müze ve galerilerde sergilenmiştir. Halka açık yerlerdeki enstalasyonları arasında: The Pier, New York 1996, A Light and Sound Transit, Leeds (UK) 2009, Vertical Lightfield, Singapore 2009, Acupuncture, Mattress Factory Museum, Pittsburgh (US) 2016, Martin Gropius Bau, Berlin (DE) 2017 sayılabilir. Robert Wilson ve Hans Peter Kuhn’un birlikte ürettiği "Memory Loss" (Hafıza Kaybı) isimli enstalasyon 1993’te Venedik’te Altın Aslan ile ödüllendirilmiştir. Tiyatroda, Luc Bondy, Claus Peyman, Peter Zadek, Peter Stein gibi yönetmenlerle çalışmıştır ve özellikle Robert Wilson’ın prodüksiyonlarına yaptığı müzik ve ses yerleştirmeleri ile tanınmaktadır. Laurie Booth, Dana Reitz, Suzushi Hanayagim Sasha Waltz ve Junko Wada’nın dans performansları için müzik bestelemiştir. Bu alanda New York Bessie Award ve Osaka Suzukinu Hanayagi Award’a layık görülmüştür. Duyma ve dinleme, dünya çapında gösterilen performanslarının temalarıdır. 2012'den bu yana Berlin Universität der Künste'de Ses Çalışmaları alanında misafir öğretim üyesidir.