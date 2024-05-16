Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema İki Yeşilçam emektarına Türker İnanoğlu Vefa Ödülü

        İki Yeşilçam emektarına Türker İnanoğlu Vefa Ödülü

        Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Türk sinemasının iki emekçisi İhsan Gedik ve Mehmet Uğur'a, ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü taktim edilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türker İnanoğlu Vefa Ödülü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece ‘oyuncu’ ödülleri veren tek organizasyon olan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’ 4 Haziran Salı akşamı sahiplerini bulacak. Aynı akşam Türk sinemasının iki emekçisi İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a, ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü taktim edilecek.

        Türker İnanoğlu
        Türker İnanoğlu

        Sadri beyi ve Türker beyi saygıyla anıyoruz!

        İhsan Gedik ve Mehmet Uğur ödül için Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne teşekkür etti. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Türk sinema tarihinin değerli ismi Bay Sinema Türker İnanoğlu adına ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü'yle ilgili olarak Gedik; "Türker bey bizim liderimizdi, babamız gibiydi. Onun adına bu ödülü aldığımız için çok mutlu oldum. Gururluyum. Sadri Alışık güzel adamdı. Sadri beyi ve Türker beyi saygıyla anıyorum" dedi.

        İhsan Gedik
        İhsan Gedik

        İnanoğlu'nun hayatta olduğu sürece sahip çıktığı bir diğer emekçi oyuncu Uğur da, "Malkoçoğlu, Kar Muratlar ve diğer filmler derken biz Türker beyle neredeyse her gün yan yanaydık. Biz de emeği çok. Biz hep kol kanat gerdi. Ona her gün dua ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

        Mehmet Uğur
        Mehmet Uğur

        Çeyrek asrı geride bırakan Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri, bu yıl 04 Haziran Salı saat 20.30’da İstanbul Mustafa Kemal Merkezi (MKM), Attila İlhan Sahnesi’nde sahiplerini bulacak. Gecede ayrıca Sinema Onur Ödülü Şener Şen’e taktim edilirken, Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay’a verilecek. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Serpil Tamur’un olacak. Tiyatro ve Sinema oyuncuları dallarındaki ödüllerin sahipleri ise o gece açıklanacak ve ödüllerine sahip olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türker İnanoğlu
        #İhsan Gedik
        #Mehmet Uğur
        #Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?