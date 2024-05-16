İki Yeşilçam emektarına Türker İnanoğlu Vefa Ödülü

Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece ‘oyuncu’ ödülleri veren tek organizasyon olan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’ 4 Haziran Salı akşamı sahiplerini bulacak. Aynı akşam Türk sinemasının iki emekçisi İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a, ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü taktim edilecek.

Türker İnanoğlu

Sadri beyi ve Türker beyi saygıyla anıyoruz!

İhsan Gedik ve Mehmet Uğur ödül için Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne teşekkür etti. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Türk sinema tarihinin değerli ismi Bay Sinema Türker İnanoğlu adına ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü'yle ilgili olarak Gedik; "Türker bey bizim liderimizdi, babamız gibiydi. Onun adına bu ödülü aldığımız için çok mutlu oldum. Gururluyum. Sadri Alışık güzel adamdı. Sadri beyi ve Türker beyi saygıyla anıyorum" dedi.