YKS tercihleri için heyecan dorukta. Günümüzde binlerce öğrenci iş imkanı nedeniyle sağlık sektörünü tercih ediyor. Uzmanlar adaylara tercih yaparken bazı uyarılarda bulundu. Önemli uyarılardan biri ise "Bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar." oldu. İşte 2 yıllık sağlık bölümleri...
2 YILLIK SAĞLIK BÖLÜMLERİ LİSTESİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü
Anestezi Bölümü
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Denizci Sağlığı
Diş Protez Teknolojisi Bölümü
Diyaliz Bölümü
Eczane Hizmetleri Bölümü
Elektronörofizyoloji Bölümü
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı Bölümü
Fizyoterapi Bölümü
İlk ve Acil Yardım Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
Laboratuvar Teknolojisi Bölümü
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü
Odyometri Bölümü
Optisyenlik Bölümü
Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü
Otopsi Yardımcılığı Bölümü
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü
Perfüzyon Teknikleri Bölümü
Radyoterapi Bölümü
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü
Yaşlı Bakımı Bölümü
YORUMLAR