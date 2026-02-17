Canlı
        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 2. Ara tatil tarihi ile Ramazan Bayramı ve ara tatil birleşti mi, kaç gün tatil olacak?

        İkinci ara tatil ne zaman? Ramazan Bayramı ile ikinci ara tatili birleşecek mi?

        Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatil takvimine odaklandı. Bu yıl takvimde dikkat çeken değişiklikle birlikte, önceki yıllarda nisan ayında yapılan ikinci ara tatil mart ayına çekildi. Tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelip gelmeyeceği ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim, ara tatilin tarihlerini netleştirirken, uygulamanın geleceğine ilişkin açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 22:33 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:33
        1

        İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler için gözler ara tatil tarihine çevrildi. 2025-2026 takvimine göre bu kez mart ayında uygulanacak ara tatil, öğrencilere bir dinlenme süresi sunacak. Ramazan Bayramı’nın da mart ayına denk gelmesi, "Tatil süreleri birleşecek mi?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte güncel bilgiler...

        2

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği takvime göre:

        İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar.

        Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olarak belirlendi. Bu durum, öğrencilere ve ailelerine hafta sonu ile birleşen daha uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.

        3

        BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

        Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması yönünde velilerden ve öğretmenlerden yoğun talep geldiğini belirtti. Bakan Tekin, özellikle çalışan ebeveynlerin sorun yaşadığını ve tatil sonrası öğrencilerin okula adaptasyonunda güçlükler yaşandığını ifade etti.

        Bakan Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda velilerden çok talep geliyor. Öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, 2019'dan beri uygulanan ara tatil sisteminin önümüzdeki yıllarda yeniden gözden geçirilebileceği ve kaldırılabileceği sinyalini verdi.

        Bakanlık, ara tatillerin eğitim süreçlerine etkilerini analiz etmeye devam ediyor ve henüz verilmiş kesin bir karar bulunmuyor. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda, uygulamanın devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.

        4

        2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        Okulların Açılışı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

        Birinci Dönem Ara Tatili: 10 - 14 Kasım 2025

        Yarıyıl Tatili: 19 - 30 Ocak 2026

        İkinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Mart 2026

        Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

