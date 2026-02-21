Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, hangi günlere denk geliyor? Okullarda ikinci dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı birleşecek mi?

        İkinci ara tatil ne zaman? Okullarda ikinci dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı birleşecek mi?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayına girilmesinin ardından öğrenciler, ikinci ara tatilin tarihlerini ve bu tatilin Ramazan Bayramı ile çakışıp çakışmadığını merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 takvimi doğrultusunda ikinci dönem ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Peki, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci ara tatil hangi gün başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Giriş: 21.02.2026 - 11:13 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:13
        1

        Ramazan ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerini daha yakından takip etmeye başladı. Yoğun ders temposuna devam eden öğrencilerin gözü, tatil takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda, ikinci dönem ara tatilinin tarihleri netlik kazandı. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında ise “Okullarda ikinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı ile aynı döneme mi denk geliyor?” sorusu yer alıyor. İşte tüm detaylar…

        2

        2026 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        3

        İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?

        İkinci dönemin ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihlerinde, Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu doğrultuda ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşmiş olacak.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline girmiş olacak.

