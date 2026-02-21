Ramazan ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerini daha yakından takip etmeye başladı. Yoğun ders temposuna devam eden öğrencilerin gözü, tatil takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda, ikinci dönem ara tatilinin tarihleri netlik kazandı. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında ise “Okullarda ikinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı ile aynı döneme mi denk geliyor?” sorusu yer alıyor. İşte tüm detaylar…