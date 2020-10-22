İkinci el konutta yüzde 64'lük artış 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

TÜGEM ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan “İkinci El Konut Piyasası” raporuna göre, üçüncü çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık yüzde 26 artış görülürken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 643 TL, ortalama amortisman süresi 18 yıl, ortalama pazarlama süresi ise 65 gün oldu. Türkiye genelinde kira fiyatları ise son 1 yılda yüzde 15 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 13.13 TL, ortalama kira 1.444 TL olarak gerçekleşti.

536 BİN 509 ADET KONUT SATILDI

2020 yılının üçüncü çeyreğinde 536 bin 509 adet konut satışı gerçekleşirken, konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 89; 2019 yılının üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 49 artış göstermiş oldu. Üçüncü çeyrekte 375 bin 73 adet ikinci el konut satışı, 242 bin 316 adet kredili konut satışı gerçekleşti. Geçen senenin üçüncü çeyreğine göre ikinci el konut satışları yüzde 64, kredili konut satışları ise yüzde 131 artış göstermiş oldu. Yabancıya konut satışı ise 2020 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 260 artış, geçen senenin üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1 düşüş göstererek 11 bin 903 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞ ADEDİ GEÇEN YIL AYNI DÖNEME GÖRE YÜZDE 64 ARTTI

Üçüncü çeyrekte 375 bin 073 adet ikinci el konut satışı gerçekleşirken, bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 94, 2019 yılı üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 64 artış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 70’ini oluşturdu. Kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 45’ini oluşturarak 242 bin 316 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 77; geçen senenin üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 131 artış göstermiş oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Üçüncü çeyrekte yabancı uyruklu kişilere 11 bin 903 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 260 artış; 2019 yılının üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1 düşüş gösterdi.

KONUT FİYATLARI BİR YILDA YÜZDE 26 ARTTI

Raporda yer alan bilgilere göre, üçüncü çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında son 1 yılda yüzde 26 artış gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 643 TL, ortalama amortisman süresi 18 yıl, ortalama pazarlama süresi 65 gün. Üçüncü çeyrekteki konut satışlarının yüzde 8’inin gerçekleştiği İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda yüzde 17 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 990 TL oldu. Konut satışlarının yüzde 11’inin gerçekleştiği Ankara’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 20 oranında artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 54 TL oldu. Konut satışlarının yüzde 7’sinin gerçekleştiği İzmir’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 21 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 387 TL oldu.

Türkiye genelinde kira fiyatları ise son 1 yılda yüzde 15 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 13,13 TL, ortalama kira 1.444 TL. İstanbul’da kiralar yüzde 9 arttı, ortalama metrekare kira 16,47 TL, ortalama kira 1.598 TL. Ankara’da kira bedelleri yüzde 16 arttı, ortalama metrekare kira 11,13 TL, ortalama kira 1.336 TL. İzmir’de ise kira bedelleri yüzde 14 arttı, ortalama metrekare kira 14,91 TL, ortalama kira 1.640 TL.

"KONUT SATIŞLARI HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA REKOR SEVİYEYE ULAŞTI"

Raporu değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Yıla hızlı başlayan fakat pandeminin etkisi ile Nisan ve Mayıs aylarında düşüş görünen konut satışları cazip konut kredisi kampanyası ile Haziran ve Temmuz aylarında rekor seviyeye ulaştı. Kredi koşullarındaki değişim ve pazardaki talebin karşılanması sebebiyle Ağustos ve Eylül aylarında satış adetlerinde düşüş görülüyor. Haziran ve Temmuz aylarındaki rekor seviyelerden sonra talebin karşılanması sebebiyle bu düşüşü bekliyorduk. 2020 yılının 9 ayını değerlendirdiğimizde toplam 1 milyon 161 bin 278 adet konut satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakam geçen sene aynı dönemdeki rakamın % 34 üstünde. 2020 yılının konut sektörü için olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik de sektör için çok olumlu bir gelişme. Önümüzdeki dönemde sektörün daha da gelişerek büyüyeceğini düşünüyoruz.” dedi.

"İKİNCİ EL SATIŞ PAYININ YÜKSELDİĞİ BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ise şunları belirtti, “Genel olarak ilk dokuz aylık sürece baktığımızda toplam gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 998 bin 541 oldu. Ağustos ayında yaklaşık 304 bin, Temmuz ayında ise 365 bin olan toplam satış adetleri sonrasında Eylül ayında da tüm gayrimenkul türlerinde 271 bin 365 adet satış gerçekleşmiş oldu. Son aylarda ipotekli satışlardaki artışlar ile tapu işlemleri sırasında beyan edilen ortalama değer ise 185 bin 338 liraya yükseldi. Bu satışlar içinde 2. el satışlarının payının yükseldiği bir dönemi yaşıyoruz. Lakin kredi oranlarındaki artışlar sonrasında gelecek aylarda özellikle konut satışlarında bir düşüş bekliyoruz.”