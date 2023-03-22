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Haberler Otomobil İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı 
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İkinci el araç satışları arttı şubatta yüzde 10 arttı 

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 126 bin 43'e ulaştı

İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı 
AA

Şubat 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında tekil 348 bin 330 adet aracın ilanı yayınlandı. Geçen yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 13 arttı.

İlanı yayınlanan araçların yüzde 36’sı satıldı. Böylece geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 126 bin 43 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 ve hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

Ocak-Şubat 2023 dönemi toplam satışlara bakıldığında ise geçen yılın aynı döneme göre ilan adedinde yüzde 20, satışlarda yüzde 41 artış gerçekleşti.

İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 31 markanın 165 modeline ait 2 bin 32 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 123 bin 250 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, şubatta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 4 arttı.

2023'TE EN YÜKSEK PAYI DİZEL OTOMOBİLLER ALDI

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Şubat 2023'te en yüksek payı 79 bin 818 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 41 bin 71 satışla benzinli ve 2 bin 704 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin satış adedi 2 bin 157, ikinci el elektrikli otomobil satışları 293 oldu.

Ayrıca, geçen ay satılan binek araçların yüzde 41'ini C segmenti araçlar oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, şubat ayında C-SUV segmenti araç satışlarının toplam binek araç içindeki payı yüzde 10, D-SUV segmentinin payı da yüzde 8 artış gösterdi.

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