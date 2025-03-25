Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Edebiyat İkinci yeni şairleri, şiir özellikleri ve temsilcileri: ikinci yeni akımı nedir, temsilcileri kimler?

        İkinci yeni şairleri, şiir özellikleri ve temsilcileri: ikinci yeni akımı nedir, temsilcileri kimler?

        Türk şiirinin en sıra dışı ve en yenilikçi akımlarından biri olan İkinci Yeni, edebiyat dünyasında pek çok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Kimi zaman anlaşılırlıktan uzak, soyut ve bireysel bir dil kullanımıyla eleştirilmiş, kimi zamansa şiire getirdiği özgün yorumlarla modern edebiyatın en güçlü damarlarından biri olarak kabul edilmiştir. Peki, İkinci Yeni Şairleri, Şiir Özellikleri ve Temsilcileri: İkinci Yeni Akımı Nedir, Temsilcileri Kimler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci yeni şairleri
        ABONE OL

        Bazı şiirler vardır ki ilk okuduğunuzda anlamaktan çok hissetmeye yönlendirir sizi. Kelimeler alışılmışın dışına çıkar, imgeler bilindik kalıplardan sıyrılır, anlamın sınırları silikleşir. İşte bu tür bir şiir anlayışı, Türk edebiyatında 1950’lerin ortalarında doğan ve kısa sürede etkisini gösteren İkinci Yeni akımıyla özdeşleşmiştir. İkinci yeni şiirleri ve şairleri ile ilgili merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

        İKİNCİ YENİ ŞİİR NEDİR?

        Türk edebiyatının en sıra dışı, en deneysel şiir akımlarından biri olan İkinci Yeni, 1950’li yıllarda ortaya çıkmış ve klasik şiir anlayışına meydan okuyan bir hareket olmuştur. Geleneksel anlamda şiirin kurallarını yıkan, anlatımda sıradanlıktan uzaklaşan ve kelimelerle adeta bir oyun oynayan bu akım, modern şiir anlayışının da en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir.

        REKLAM

        Garip Akımı’nın halk tarafından benimsenen, yalın ve mizahi üslubuna tepki olarak doğan İkinci Yeni, bilinçli bir şekilde anlaşılması zor bir dil kullanarak şiiri sıradan okuyucunun erişemeyeceği bir noktaya taşımayı hedeflemiştir. Türk şiirinde köklü bir dönüşümün kapısını aralayan bu hareket, özellikle sürrealizm, dadaizm ve varoluşçuluk gibi Batı akımlarından etkilenerek gelişmiştir.

        İKİNCİ YENİ ŞİİRİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

        • İkinci Yeni şairleri, şiirin temel işlevinin "anlam" yaratmak olmadığını savunmuşlardır. Şiirin bir açıklaması olmamalı, okuyucu her okuduğunda yeni anlamlar çıkarabilmelidir.
        • Günlük dilin alışılmış yapısını bozan bu şiirler, anlam kaygısı gütmeyen bir estetik anlayış benimsemiştir. Cümle yapıları devrik, imgeler alışılmadık ve bağlamlar kopuk olabilir.
        • Garip Akımı’nda olduğu gibi toplumsal meseleler değil, bireyin iç dünyası, hayaller, sezgiler ve bireysel karmaşa ön plandadır.
        • İkinci Yeni şiirinde kullanılan imgeler, alışılmışın dışındadır. Geleneksel şiirdeki doğrudan anlatım yerine, soyut ve derin çağrışımlara dayalı bir dil tercih edilmiştir.
        • Şairler, kafiyeden kaçınırken şiirde bir ritim yaratmak için sözcüklerin ses özelliklerine ve iç ahenge önem vermişlerdir.
        • Kelimeleri kendi alışılmış anlamlarından koparıp, yeni anlamlar yükleyerek kullanmışlardır. Bu da bazen okuyucu için şiiri daha zor anlaşılır hale getirmiştir.
        REKLAM
        • Fransız sürrealizm, dadaizm, varoluşçuluk gibi akımlardan esinlenerek, bilinçaltı ve rüya dünyasına yakın bir anlatım geliştirmişlerdir.
        • Ölçü, kafiye, belirli bir düzen gibi geleneksel şiir kurallarını tamamen reddetmişlerdir. Bunun yerine daha serbest ve sezgisel bir anlatım benimsemişlerdir.

        İKİNCİ YENİ ŞİİRİNİN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ VE ÖRNEK ŞİİRLER

        İkinci Yeni akımı, Türk şiirinde bir devrim niteliğinde olduğu kadar, onu zirveye taşıyan önemli şairlerle de anılmaktadır. İşte bu akımın önde gelen isimleri ve onların edebiyata kazandırdığı unutulmaz eserlerden örnekler:

        Cemal Süreya : Lirik ve erotik temaları işlediği şiirleriyle tanınan Süreya, İkinci Yeni’nin en önemli temsilcilerinden biridir.

        Örnek Şiir:

        "Gökyüzünü omuzlarından koparıp yere atan"

        "Bir akşamüstü hatırlarsan beni,"

        "Bir çocuğun camdan bakışı gibi hatırla."

        Turgut Uyar: En derin anlam katmanlarına sahip şiirleriyle bilinir.

        Örnek Şiir:

        "Göğe bakalım"

        "Bir bulut geçti"

        "Sen göğe bakarken."

        Edip Cansever: Bilinç akışı tekniğiyle yazdığı şiirleri ve tiyatral anlatımıyla dikkat çeker.

        REKLAM

        Örnek Şiir:

        "Mendilimde kan sesleri"

        "Küçük bir kâğıt gibiyim"

        "Daha çabuk yırtılacak."

        Ece Ayhan: En deneysel ve sert şiirlere imza atan isimdir.

        Örnek Şiir:

        "Meçhul Öğrenci Anıtı"

        "Ve kimse anlamasın diye de"

        "Tersine çevrilmiş bir dünya."

        Sezai Karakoç: Mistisizm ve metafizik kavramlarını İkinci Yeni anlayışıyla harmanlamış bir şairdir.

        Örnek Şiir:

        "Mona Roza"

        "Siyah güller, ak güller."

        İKİNCİ YENİ ŞAİRLERİNİ KODLAMA YÖNTEMİ

        İkinci Yeni şairlerini hatırlamak için kullanabileceğiniz pratik ve eğlenceli bir yöntem var! "ECE SÜT İç" kodlaması, özellikle öğrenciler için oldukça faydalı bir hafıza tekniğidir. Bu yöntemi kullanarak İkinci Yeni’nin en önemli temsilcilerini kolayca aklınızda tutabilirsiniz:

        E: Edip Cansever

        C: Cemal Süreya

        REKLAM

        E: Ece Ayhan

        S: Sezai Karakoç

        Ü: Ülkü Tamer

        T: Turgut Uyar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili