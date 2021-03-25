Kader onları TikTok'ta bir araya getirdi... "Aynaya bakmak gibiydi" - Haberler

Kader onları TikTok'ta bir araya getirdi... "Aynaya bakmak gibiydi" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Çin'in Henan eyaletinde yaşayan Cheng Keke ve Zhang Li isimlerindeki iki annenin yollarının TikTok'ta kesişmesi, derin bir aile sırrını gün yüzüne çıkardı.

Newsweek'in haberine göre sosyal medya uygulamasında tanıştıktan sonra birbirlerine olan benzerliklerini fark eden Li ve Keke'nin aynı gün dünyaya geldiği aynı kan grubunu paylaştığı ve sol kaşlarında ben olduğu ortaya çıktı.

Benzerliklerini aileleriyle paylaşan 30 yaşındaki ikilinin, ailelerin itirafı üzerine evlat edinildikleri belli oldu.

YÜZ YÜZE TANIŞINCA İKNA OLDULAR

Bunun üzerine Cheng Keke, Zhang Li ile tanışmak i çin 50 kilometre yol katetti. İkili, yüz yüze tanıştıktan sonra ikiz kardeş olduklarına ikna oldu.

İlginç olay sonrası konuşan Cheng, "İlk video görüşmemizi yaptığımızda, sanki kendi kendime konuşuyor gibiydim, bu aynaya bakmak gibi bir şeydi" dedi.

Ailelerin çocuklarını evlat edindiğine dair belgeye sahip olmadığı belirtilirken, Cheng ve Zhang'in kardeş olduklarından emin olmak için DNA testi yaptırmayı planladıkları öğrenildi.